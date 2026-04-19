博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼と麺を探す街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』 ©️ABCテレビ 19日（日）は、人気観光地の軽井沢を舞台に、松下奈緒をゲストに迎えて1時間スペシャルをお届けする。都内から新幹線で約1時間で行ける軽井沢は、森林や湖が織りなす美しい自然、レトロな街並み、「旧軽井沢銀座通り」の絶品グルメなど魅力満載。この日も若者たちで賑わいを見せている。 ©️ABCテレビ “