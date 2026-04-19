◇セ・リーグ中日3―4阪神（2026年4月18日甲子園）中日・福永裕基内野手（29）が18日、阪神5回戦（甲子園）で負傷交代し救急搬送された。3回2死二塁の守備で、佐藤輝の三塁ファウルゾーンへの飛球を追いかけてフェンスに激突しカメラマン席へ頭から落下。自力で起き上がることができず、担架に乗せられて退場し救急車で病院へ運ばれた。井上監督は「頭の裂傷で出血もしている」と説明。「こちらの呼びかけには応えていた