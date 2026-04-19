「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）トップスピードに乗った阪神・中野拓夢内野手のベースランニングに、場内の興奮が次第に高まった。打ち鳴らした２度の快音に３出塁。上位打線の役割をきっちり遂行して、逆転勝利をアシストした。三回２死、死球を受けた直後に魅せた。続く森下の打球は左翼線への長打。「レフトが左中間寄りに居たかなと。レフト線に飛んだ瞬間『絶対、ホームにかえる』という思いで走っていた」と