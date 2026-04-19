◇セ・リーグ広島2―7DeNA（2026年4月18日マツダ）広島のターノックが無援と不運に泣いて2敗目を喫した。6回まで2安打1失点。暗転したのは7回だ。「打ち取った打球が間を抜けてしまい、運がなかったかなと思う」と振り返った通り、内野手の間をゴロで抜ける2本の安打と死球で無死満塁を招き、林の中前打で2点目を失ったところで降板した。2番手・斉藤汰が流れを止められず、6回0/3で5失点（自責点5）。来日初星が遠い助