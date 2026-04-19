◇セ・リーグ広島2―7DeNA（2026年4月18日マツダ）広島の遠藤が今季初登板で好投した。9回に5番手でマウンドへ。先頭の度会を三ゴロに仕留めるなど、打者3人を封じてゼロを刻み「初球から自分のボールをしっかり投げ切れた。今後につながると思う」と汗を拭った。島内と入れ替わりで出場選手登録された9年目の右腕。2軍では今季登板6試合で防御率4・32ながら、中継ぎに回った直近5試合は連続無失点と上昇ムードにある。