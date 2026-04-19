ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、フランクフルトとライプツィヒが対戦した。堂安律がベンチスタートとなった試合は、アウェイのライプツィヒがより多くのチャンスを作るのに対し、ホームのフランクフルトがボール保持率で上回る状況が続く。均衡が崩れたのは27分だった。右の大外に張っていたライプツィヒのヤン・ディオマンデはパスを受けると、巧みなドリブルでペナルティアークの左横付近までカットインし、最後は右