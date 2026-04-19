神舟21号乗組員は北京時間4月17日午前1時36分ごろまで、約5時間半にわたる船外活動を行い、張陸氏、武飛氏、張洪章氏の3人が緊密に連携し、宇宙ステーションのロボットアームと地上の科学者の協力とサポートの下で、スペースデブリ防護装置の設置や船外設備・施設の点検などのミッションを順調に遂行しました。宇宙飛行士の張陸氏はこれまでに合計7回の船外活動を行っており、中国の宇宙飛行士としての、船外活動回数の最多記録を