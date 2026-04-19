自分の財産を死後、公的な団体などに寄付する「遺贈寄付」が増えている。生きた証しとして、社会に恩返ししたいという願いを生かせるよう、制度を充実させる必要がある。遺贈寄付は遺言書に基づき、死後に財産の一部または全部を相続人以外に渡す仕組みだ。寄付先は大学や貧困などの社会課題に取り組むＮＰＯ法人、故人と縁のある自治体など多岐にわたる。単身高齢者が増加し、人生の終わりを想定して準備をする「終活」も広