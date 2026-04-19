北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に加盟する３２か国のうち、３０か国の大使らが来日し、小泉防衛相らと会談した。直前には韓国も訪れた。ＮＡＴＯの海外訪問団としては異例の規模だという。米国が国際秩序を主導する立場を放棄し、世界は紛争が絶えない時代を迎えている。トランプ米大統領は、イランへの軍事作戦に非協力的なＮＡＴＯの姿勢に不満を持ち、脱退までちらつかせた。そうした中、ＮＡＴＯの主な構成国である欧州