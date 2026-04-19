◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真《12回戦》同級4位・井岡一翔（2026年5月2日東京ドーム）WBC世界バンタム級王者の井上拓真が18日、横浜市内の大橋ジムで同級4位の井岡一翔との初防衛戦に向けた練習を公開した。昨年11月に行われた那須川天心（27＝帝拳）との王座決定戦で判定勝ちして勢いに乗る王者は、日本人対決6戦全勝の元4階級制覇王者撃破へ自信満々。兄・尚弥から“金言”を授かったことも明かした