今野照夫さんの震災日記３月１２日＜上＞疲労困憊（こんぱい）し、鈴木光子さん宅で眠っていた今野照夫さんは夜中に目ざめた。１１日の午後１０時過ぎだったと記憶している。外はヘリが頻繁に飛んでいた。ベランダから仰ぎ見ると、息をのむほどの満天の星だった。今野さんが懐中電灯を振ったが、報道機関のヘリなのか、そのまま離れていった。「おらばりこうやって休んでいられない。行かないと」と今野さんはそわそわして