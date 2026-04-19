《阪神競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽5R…ロングトールサリー（右前肢フレグモーネ）【競走除外】▽6R…エイコーンドリーム（馬場入場後放馬。疲労が著しいため）【戒告】▽1R…レーン（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）▽10R…秋山（ムチの使用法）▽11R…幸（ムチの使用法）