京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかり、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が死体遺棄容疑で逮捕された事件で、京都府警は１８日、容疑者の自宅と学校の間にある公衆トイレで鑑識活動を行った。捜査関係者への取材でわかった。府警は、結希君の死亡や遺体の一時的な遺棄に関係した場所の可能性があるとみている。捜査関係者によると、府警が調べたのは、観光地として知られる渓谷