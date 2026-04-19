中団からジワジワと脚を伸ばしたディナースタが2着に入った。勝ち馬には大差をつけられたが、初の大障害コースで高レベルなパフォーマンスを見せた。高田も「スクーリングを2日やったことで落ち着いていた。本当にいい状態だったし、飛越もパーフェクト」と相棒を絶賛。今後に向けて「勝った馬は強いけど、逆転する余地は残している」と力を込めていた。