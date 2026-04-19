7番人気モックモックが好位の内から器用に立ち回り2着。重賞初挑戦で存在感を示した。武豊は「絶好のスタートから好位置につけて、いい競馬ができましたけど、勝ち馬が強かったです」と振り返る。寺島師は「枠も良かったですし、完璧に乗ってくれました。賞金を加算できたのは大きい」と満足げだった。