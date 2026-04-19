ホウオウプロサンゲは障害で2戦2勝と底を見せておらず、2番人気に推された。中盤で進出を開始した勝ち馬に抵抗したものの、最後は脚が上がって4着。王者の壁にはね返された形だったが、小野寺は「大きな挑戦だったが、人気に恥じない走りはできた。まだ粗削りでレースはもっとうまくなる」とさらなる成長に太鼓判を押した。