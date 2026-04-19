《中山競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽1R…マリノフォルトゥナ（3角＝左後肢ハ行）【過怠金】▽2R…ディー3万円（決勝線手前で内斜行）▽4R…岩田康10万円（直線外斜行）【戒告】▽1R…原（直線外斜行）▽5R…岩田康（向正面で内斜行）