２０１９年４月に起きた東京・池袋の自動車暴走事故から１９日で７年となる。妻子を亡くした松永拓也さん（３９）は、事故直後に手にした一冊のノートを今も大切に持ち歩いている。事件や事故の被害者が直面する現実への方策をまとめた「被害者ノート」だ。民間の支援団体が作ったノートの理念は、国や自治体にも広がりつつある。（鈴木直人）「暗闇の海の中に放り投げられた」「混乱して自分が何に困っているのかも分からなか