「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・第２日」（１８日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）２１位から出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が９バーディー、ボギーなしで、大会コースレコードを２打更新する６３をマークして通算１０アンダーとし、６５の高橋彩華とともに首位に立った。４打差の３位に木戸愛、堀琴音、山路晶が続いた。鈴木が「６３」のビッグスコアで、大会コースレコードを一気に２打更新した。６番