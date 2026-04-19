▼4着タガノバビロン（松山）スタートが思った以上に出ませんでした。内枠は良かったし、人気馬を見ながらいい位置で競馬はできました。▼5着サンデーファンデー（角田）ポジションを取るまでに少し押していかないといけなくて、ちょっとずぶかった。それでも5着と力を見せてくれた。また立て直して頑張ってくれると思います。▼6着ブライアンセンス（岩田望）直線はそれなりに頑張りましたが、完璧な状態ではなかったし、落