春の行楽シーズンを迎え、車で長距離のドライブに出かける機会が増えます。 ドライバーのなかには、駐車禁止の標識がないからといって安易に道路の端へ車を停めてしまう人もいるかもしれませんが、実は標識が設置されていない場所であっても交通違反に該当するおそれがあります。 せっかくの楽しいドライブを台無しにしないためには、いったいどのようなルールに気をつければよいのでしょうか。 車の右側