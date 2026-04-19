◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）巨人の守護神ライデル・マルティネス投手（２９）が１点リードの９回に崩れて今季初の逆転サヨナラ負け。連勝は３で止まった。今季４度目の先発マスクとなった山瀬慎之助捕手（２４）は、小学時代から星稜高までともにプレーした同級生のヤクルト・奥川恭伸投手（２５）とプロ初対決。４回、一時勝ち越しの右前適時打を放ったが、まさかの結末に終わった。先発・マタ