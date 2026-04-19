◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日・大野雄大投手（３７）が６回を５安打２失点、自身４年ぶりの２ケタとなる１１奪三振と力投した。逆転負けのチームは３連敗で今季ワーストの借金１０に膨らんだが、昨季から何度も連敗を止めてきたベテランはリードを死守。京都出身、通算９８勝左腕が得意の阪神戦で奮闘した。勝利だけを目指し、集中していた。大野はガッツポーズも見せず、難所をしのいだ。１点