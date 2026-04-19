やはり“先制の虎”は負けなかった。阪神は２度のビハインドをはね返し、２試合連続で逆転勝ち。中日相手の開幕５連勝は球団最長タイで、１リーグ時代の３８年秋以来、８８年ぶり３度目の快挙となった。立役者は森下翔太外野手（２５）。お立ち台で「自分のスイングをするだけだと思っていました。明日も先制点を取ります！」と声を張った。最初の見せ場は３回２死一塁だった。左腕・大野の初球。カットボールを捉え、左翼線へ