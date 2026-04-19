◇女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 第２日 １８日、熊本・熊本空港ＣＣ、賞金総額１億円（優勝１８００万円）、観衆４７９１２１位から出たツアー通算２２勝の鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が１８パットでホールアウトし、１ラウンド最少パット数のツアー記録を１７年ぶりに更新した。５連続を含む９バーディー、ボギーなしで大会コース記録を２打更新する６３をマーク。通算１０アンダーで高橋彩華