◆スペイン国王杯決勝Ｒソシエダード―Ａマドリード（１８日）６シーズンぶりの優勝を目指すＲソシエダードが、試合開始ワンプレーで先制点を奪った。前半開始１４秒。左からのクロスをＦＷバレネチェアが頭で合わせて最初のプレーで先制点を奪った。その後、Ａマドリードが攻勢を強め、前半１９分にＡマドリードのルックマンに中央から左足シュートをゴール右へ決められて１―１に追いつかれる。前半の中盤以降は一進一