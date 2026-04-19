◆スペイン国王杯決勝Ｒソシエダード―Ａマドリード（１８日）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、プロで初のタイトル獲得に向けて、国王杯の決勝戦に臨む。１１日のリーグ戦のアラベスで、左太もも裏の負傷から８３日ぶりに復帰。出場直後にいきなりアシストをマークするなど“完全復活”を遂げた。この日の大一番はベンチスタートとなったが、日本人初のスペインの公式タイトル獲得に向けて、出番の時を待つ。