◆米大リーグレッドソックス―タイガース（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・タイガース戦のスタメンを外れた。２試合連続のベンチスタートとなった。吉田は、前日１７日（同１８日）の同カードで、両軍無得点の延長１０回１死一、三塁のチャンスで代打出場。タイガースが内野５人シフトを敷いた中で、試合に終止符を