イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１８日、同日午後（現地時間）をもってホルムズ海峡を封鎖したと宣言し、ペルシャ湾とオマーン湾に係留中のすべての船舶に対し、現在の位置にとどまるよう命じた。ホルムズ海峡に近づく船舶は、米国とイスラエルに協力しているとみなし、違反すれば攻撃対象になると警告した。革命防衛隊は声明で、ホルムズ海峡封鎖の理由として、米国がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施しているこ