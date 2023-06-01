リーグ・アン 25/26の第30節 アンジェとルアーブルの試合が、4月19日02:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。 アンジェはアミン・スバイ（MF）、プロスペル・ペテ（FW）、ハリス・ベルケブラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、ムバワナ・サマッタ（FW）らが先発に名を連ねた。 13分に試合が動く