今年も「競輪スポニチ」サイトで、高木真備さんと車券バトルを展開中。初日は佐藤幸治を狙ったが2着が抜けて…。詳細は「競輪スポニチ」をご参照ください。初日が良く見えた河端朋之と大川龍二の中国両者が二次予選6Rで連係する。河端マークだった小倉竜二も「長い距離を行ってくれたし、タレることもなかった」と振り返った。捲りに回れば、さらに本領発揮が期待できる。【6R】河端の捲りが決まり（5）＝（7）、（5）＝（1