◇女子ゴルフツアーKKT杯バンテリン・レディース第2日（2026年4月18日熊本県熊本空港CC（6595ヤード、パー72））通算22勝の鈴木愛（31＝セールスフォース）が大会コース記録の63をマークして通算10アンダーで首位に立った。5位で出た高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が65で回り、首位に並んでいる。初日トップの菅楓華（20＝ニトリ）は75と落とし通算3アンダーの10位となった。大会カラーの緑のウエアがグリーン上で映