武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」が18日に開幕した。きょう19日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。S班の真杉率いる関東トリオが本線で、真杉が格上の存在感を示す。吉沢がきっちりと続いて栃茨両者のワンツー決着だ。徹底先行型が不在で、真杉が果敢に攻めると吉沢の逆転も魅力に。久米康―田尾の四国両者も侮れないが、本線のミス待ちか。＜1＞吉沢純平自分どうこうよりも前