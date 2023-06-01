【6R】今シリーズ、関東勢浮沈のカギを握るのは今井希。初日予選4Rに出走して、かましでしっかり主導権を奪った。特選シードから漏れた丸山直樹に差されはしたが、そのスピードは光るものがあった。今日の準決。今井と連係できる長井妙樹に勝機が訪れる。「今井とは初めて連係する。番手で仕事ができるよう頑張りたいね」と長井が腕まくり。3番手に田口裕一が付くのも有利な材料だ。自在性ある原井剣也、原井を追う冨尾亨平が