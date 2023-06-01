女子プロテニスプレーヤーの園田彩乃が、ウェア姿を披露した。１８日に自身のインスタグラムを更新し「ＦＬＩＡ２０２６ＳＳウェア」と題して投稿。新作のウェアを着こなし「このブルーの色味めっちゃ好み。スコートに色味入れるのいいよね」とお気に入りのようだ。スコートは鮮やかなブルー。健康美脚を見せ、フォロワーは「彩乃さん可愛い」と絶賛した。園田はアイドル級の美ぼうとスタイルが話題に。１４日の投稿でもテ