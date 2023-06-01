きょう（19日）未明、千葉県君津市で高齢とみられる男性が意識不明の重体となるひき逃げ事故がありました。事故を起こした車両は見つかっておらず、警察が行方を調べています。きょう午前1時前、君津市北子安の路上で「人が倒れている」と通行人から119番通報がありました。倒れていたのは高齢とみられる男性で、頭から血を流した状態で見つかり、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。警察によりますと、現場にはライトのカバ