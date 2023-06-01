◇明治安田J1百年構想リーグ第11節東京V1―0千葉（2026年4月18日味スタ）東京Vは今大会初先発のFW寺沼の移籍後初ゴールで、1―0で勝利した。後半6分に深沢のシュートのこぼれ球を押し込み「J1でのゴールというより、ヴェルディで取れたので感極まった」と喜んだ。昨夏に水戸から加入したが、ケガも重なり無得点。FW染野が出場停止で巡ってきたチャンスを生かし「（監督の）城福さんも、俺を中心にゲームを進めるように言