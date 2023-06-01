19日午前4時12分ごろ、熊本県、宮崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県球磨地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、熊本県の人吉市、錦町、五木村、山江村、球磨村、それにあさぎり町、宮崎県の西都市と宮崎都農町です。【各地の震度詳