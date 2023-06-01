◇明治安田J1百年構想リーグ第11節鹿島1―0浦和（2026年4月18日メルスタ）鹿島はDF濃野の今季初得点で浦和とのライバル対決を制した。後半36分、ペナルティーエリア手前でこぼれ球を拾って右足を一閃（いっせん）。均衡を破るミドルシュートを蹴り込み「自分らしく足を振れたシュートだった」と声を弾ませた。ルーキー時代の24年に9得点を記録した超攻撃的サイドバック。昨季は1得点にとどまり心の底からリーグ優勝を喜