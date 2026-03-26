ブンデスリーガ 25/26の第30節 アイントラハト・フランクフルトとライプチヒの試合が、4月19日01:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトはヨナタン・ブルカート（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）、Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・デ