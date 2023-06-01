◇国際親善試合日本0―3米国（2026年4月17日コマースシティ）日本サッカー協会の佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクターが米国戦後に、狩野倫久監督代行が最有力候補に挙がっている次期監督について「狩野も可能性がある」と言及した。コーチから緊急登板となった米国遠征を1勝2敗で終え「いいアプローチをしてくれた」と一定の評価を示した。佐々木氏はニールセン監督の退任を発表した今月2日の会見で日本人指揮官