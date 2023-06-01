お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹（57）が18日に放送されたフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。妻へ心からの感謝を伝えた際に返ってきた、あまりに衝撃的な「カウンター」を明かした。今回のゲストは、昨年12月の「女芸人No.1決定戦THEW」で見事優勝を果たしたお笑いコンビ「ニッチェ」。近藤くみが、優勝後に夫から1週間も「おめでとう」と祝福され続けたという心温まるエピソードを披露し