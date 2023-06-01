「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第11節が18日に行われ、J2新潟は新潟市内のデンカビッグスワンスタジアムで今治戦に臨み、1―0で7試合ぶりに90分以内で勝利した。96年に法人設立したクラブの「30周年記念試合」と題した一戦で、前半42分にFWマテウス・モラエス（25）が得意の左足で今季5得点目となる決勝ゴール。次節は25日で、再びホームでFC大阪と対戦する。エースの一撃がクラブの法人設立30周年記念試合に勝ち点3をも