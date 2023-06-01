【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は18日、米国がイランの港湾封鎖を解除しなかったとして、同日午後からホルムズ海峡を封鎖したと発表した。海峡に接近する船舶は敵の協力者とみなし、標的になると主張した。