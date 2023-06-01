5位の新潟アルビレックスBBは浦和駒場体育館で3位の埼玉と対戦し、91―78で勝利した。鵜沢潤監督は「選手たちがハードに戦った」と評価した。これで32勝19敗で4位の岡山と1ゲーム差。19日のレギュラーシーズン最終戦となる同戦に勝ち、岡山が敗れればゲーム差がなくなり、当該クラブ間の勝率で上回って逆転4位となり、8位までが進むプレーオフ準々決勝のホーム開催権を得る。両軍最多24得点のPFフェルプスは「しっかりした試合