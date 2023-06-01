広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が１９日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）から１軍に復帰することになった。右肩痛で離脱していた黄金ルーキーは１７日のファームリーグ・阪神戦（ＳＧＬ）で実戦復帰し、この日の同戦にも出場。左右両打席で計８打席に立ち、３安打を放った。連戦で守備、走塁も経験し、患部の状態に問題がないことから首脳陣は貧打解消の切り札として、連戦中の昇格を決断した。オープン戦で１２球団最多の