プレミアリーグ第33節が18日に行われ、トッテナム・ホットスパー（トッテナム）とブライトンが対戦した。新たにロベルト・デ・ゼルビ監督が就任したトッテナム・ホットスパーは、その初陣となった前節のサンダーランド戦で敗戦。前節終了時点で降格圏の18位に沈んでおり、何としても白星を手にしたいところだった。一方、リーグ戦3連勝中のブライトンは6位チェルシーとの勝ち点差「2」と欧州カップ戦の出場権を狙える位置に