ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が、トッテナム・ホットスパー（トッテナム）戦でゴールを記録した。18日にプレミアリーグ第33節が行われ、ブライトンはアウェイでトッテナムと対戦。試合は20分、ブライトンのディエゴ・ゴメスが負傷交代し、三笘薫が途中出場する。そしてブライトンの1点ビハインドで迎えた前半アディショナルタイム3分、右サイドからパスカル・グロスがクロスを上げると、ボックス内左で待ち構えていた