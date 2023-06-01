元巨人で２００９年ワールドシリーズＭＶＰ、ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー松井秀喜氏（５１）が、１８日（日本時間１９日）、ニューヨーク郊外で子どもを対象とした野球教室を開催。一般公募で集まった約４０人を指導し、恒例のフリー打撃では逆風の中、２７スイング目に右翼への推定１００メートルの柵越え。子どもたちが歓声を上げた。メディア対応に応じた松井氏の主な質疑応答は以下の通り。ー今回で野球教室も第３９