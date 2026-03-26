“ヤングなでしこ”U-20日本女子代表が2大会ぶり7度目のアジア制覇を成し遂げた。18日のAFC U20女子アジアカップ決勝でU-20北朝鮮女子代表と対戦し、1-0で勝利した。日本はグループリーグを全勝の首位で通過。準々決勝ではベトナムに4-0で勝利し、5大会連続9回目のU-20女子ワールドカップ出場権も手にした。準決勝では中国を2-0で破り、決勝進出。ファイナルの対戦カードは5大会連続で北朝鮮となった。準決勝から先発は1人変